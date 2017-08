Dois vereadores faltam a todas as reuniões e podem ser excluídos de CPI que investiga telefonia móvel

Como esnobar uma CPI

Rodrigo Maroni (à esquerda) e Moisés Maluco do Bem (à direita)

Rodrigo Maroni (à esquerda) e Moisés Maluco do Bem (à direita) Foto: Tadeu Vilani/Reprodução / Agência RBS/Reprodução

Após faltarem a todas as reuniões da CPI da Telefonia Móvel, que investiga a péssima qualidade do serviço das operadoras, os vereadores Rodrigo Maroni (PR) e Moisés Maluco do Bem (PSDB) podem ser excluídos da comissão. O regimento interno da Câmara prevê o afastamento após três faltas seguidas ou cinco intercaladas.

Maroni informou que, há cerca de dois meses, quando a comissão foi instalada, enviou um ofício à Diretoria Legislativa pedindo para sair. Como ele é o único vereador do seu partido, não foi atendido.

— Todas as bancadas têm de ter um representante na comissão, então fui obrigado a integrá-la. Mas não quero participar da CPI, não tenho afinidade com o tema. Estou na Câmara pela pauta dos animais, meu trabalho é totalmente voltado a eles. Como faltei às reuniões, vou acabar excluído mesmo. Para mim, a medida vai ser ótima — avalia Maroni.

Já Moisés Maluco do Bem afirmou que "compromissos de força maior" o impediram de comparecer às reuniões — duas ausências teriam sido por questões de saúde. Ele promete justificar as faltas na segunda-feira para continuar na CPI.

— Tenho vontade de permanecer no debate. O tema da investigação é muito importante, e creio que vá ter um resultado benéfico para a população — afirma.

Se os dois vereadores forem excluídos, a CPI da Telefonia Móvel terá 10 parlamentares. Assim, o quórum para as reuniões ocorrerem passará de sete para seis membros.



