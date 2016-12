Luciano Mallmann apresenta espetáculo com depoimentos ficcionais de pessoas cadeirantes

News

Em cena, um único ator e seis histórias com um ponto em comum: depoimentos ficcionais de pessoas cadeirantes – todos escritos pelo próprio intérprete, que sofreu uma lesão medular (abaixo, a cicatriz da cirurgia realizada na coluna) ao cair durante uma acrobacia área em tecido há 13 anos, no Rio de Janeiro. É por aí que vai ÍCARO, espetáculo criado e interpretado pelo gaúcho LUCIANO MALLMANN, cuja estreia está marcada para o dia 10 de março, no teatro do Instituto Goethe, em Porto Alegre.



– Logo nos primeiros anos depois que me acidentei, as pessoas diziam para ter esperanças, que eu voltaria a caminhar. Acho legal, é bom de ouvir. Muito mais porque eu sei que a pessoa que está dizendo isso quer o meu melhor, o meu bem. Mas, na verdade, é como se eu chegasse para vocês que andam e dissesse: se você quiser, ter muita força de vontade, você vai conseguir voar – explicou Mallmann para a Contracapa.



Em 2011, o ator interpretou em cadeira de rodas o protagonista de A mulher sem pecado, de Nelson Rodrigues – pela montagem, ele levou o Prêmio Açorianos de Melhor Produção. Dirigida por Liane Venturella, a peça terá trilha sonora assinada pela cantora Monica Tomasi.



