Festival Abre Alas antecipa Carnaval 2017 com os blocos Turucutá e Ziriguidum

Que tal começar 2017 na alegria e na folia? Pois a produtora colaborativa Outros 500 e a Banda da Saldanha estão organizando no próximo sábado a segunda edição do encontro dos blocos de rua que foram destaque nos recentes carnavais de Porto Alegre. O Carnaval chega mais cedo na Capital com a junção dos blocos recordes de público na Cidade Baixa em 2015 e 2016: TURUCUTÁ e ZIRIGUIDUM BATUCADA SOCIAL. O FESTIVAL ABRE ALAS vai rolar no dia 7 a partir das 15h, na sede da Saldanha (Av. Padre Cacique, 1.355). Esses grupos têm se destacado pelo grande número de integrantes e pelas oficinas de percussão que oferecem à comunidade porto-alegrense.

Em 2015, a Turucutá, por exemplo, apresentou-se para quase 40 mil pessoas no Largo Zumbi dos Palmares. Ingressos antecipados a R$10, à venda na loja Multisom (Rua dos Andradas, 1.001) e na Lancheria do Parque (Av. Osvaldo Aranha, 1.086). Na hora, o preço é R$ 15.



