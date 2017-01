Vera Loca volta ao Theatro São Pedro neste verão

Borracho y loco

Está virando tradição: a Vera Loca voltará a apresentar seu show Acústico no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), às 21h, nos dias 24 e 25 de janeiro. Desde que lançou seu primeiro disco desplugado, cuja gravação foi realizada ao vivo no próprio TSP, em 2014, a banda tem se apresentado na programação de verão do teatro. Desta vez, a banda estará comemorando 15 anos de existência.

No repertório, estão previstos vários hits da banda, como Parabólica, Parece Que Foi Ontem, Aos Meus Amigos, Maria Lúcia e Borracho y Loco, além da inédita Amanhã Pode Ser Bem Melhor, primeiro single do disco que será lançado no final de março.

Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 70 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e pelo site compreingressos.com.