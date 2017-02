Fechamento da Escola Maria Thereza da Silveira pode prejudicar filhos de trabalhadores da região

Jabuti na árvore

Um grupo de deputados visitou ontem a Escola Maria Thereza da Silveira, uma brizoleta construída sobre um dos metros quadrados mais valorizados hoje em Porto Alegre.



O prédio, além de valor histórico, possibilita o acesso de filhos de trabalhadores da região a um ensino público de qualidade. O colégio corre risco de fechar devido a uma ação proposta pelo MP, a pedido do IPE, que é o proprietário do terreno.

Dois pesos

Frase do deputado Pedro Ruas: "É estranho que o IPE tenha uma fazenda em Guaíba e não receba um centavo de aluguel, mas esteja contribuindo para o fechamento de uma escola".

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUINTA-FEIRA (9/2)

PORTO ALEGRE - Ontem: uma quarta dentro da cesta. Foto: Omar Freitas / Agência RBS

Soma

Uma eventual concessão do Mercado Público para empreendedores privados deve considerar que aquele espaço não é apenas comercial, mas também cultural e histórico. A conta vai muito além dos números.

Presença do Estado

O veraneio passou da metade, mas nunca é tarde. Ações concretas estão sendo tomadas para que o centro de Atlântida possa conciliar os interesses dos que querem se divertir e dos que desejam descansar. Fim de semana que vem já haverá mudanças.

Leia também

Cansados de abandono, comerciantes pedem para gerir Mercado Público

Após decisão do STF, Brigada mantém proibição de PMs tatuados

Marchezan afirma que situação das finanças da Capital é pior do que a estadual



Sucesso

O banco de talentos da prefeitura deu tão certo que deveria ser a base de indicação de todos os CCs da administração municipal.

Sem barreira

Ter filiação partidária a apadrinhamento político não exclui ninguém do banco de talentos.

Chamas

A redução nos repasses para as horas extras e o impasse da autonomia trouxeram à pauta, novamente, a possibilidade de fechamento de quarteis dos bombeiros.

SRI-LANKA - O peso da torcida. Foto: Ishara S. KODIKARA / AFP

C.Q.D.

Começam a surgir implicações externas de grande relevância no escândalo da Odebrecht. A Fiscalía da Colômbia, o equivalente ao Ministério Público no Brasil, abriu uma investigação sobre a suposta doação ilegal de US$ 1 milhão da empresa brasileira para a campanha do hoje presidente Juan Manuel Santos. O governo colombiano negou tudo de forma veemente.

Boca fechada

Investigações sobre o acidente que matou o ministro Teori Zavascki: pelo menos nisso, o sigilo vem sendo respeitado.

A pergunta q assombra a gente é: quer dizer q se ñ tiver polícia uma parte da população sai roubando e saqueando a outra parte? — rosana hermann (@rosana) 7 de fevereiro de 2017

Leia outras colunas de Tulio Milman