Gaúcho quer entrar para o Guinness com o maior churrasco do mundo

De lamber os beiços

O taura é conhecido por Paulo Picanha. Mas o corte é outro. No dia 1º de maio, ele promete entrar pro Guinness com o maior churrasco do mundo. O título hoje, inaceitavelmente, está em mãos castelhanas:

"Já temos o maior churrasco do Brasil. Agora, queremos ganhar de goleada da Argentina para botar logo um ponto final nesse assunto!", defende o Doutor Picanha.

Serão 20 toneladas de costela em uma festa em Cascavel. Sim, no Paraná. Fazer o quê? A renda vai para a reforma de um seminário. Amém.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUI NTA-FEIRA (30/3)

PEQUIM - Semana de moda da China: descansando a beleza Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

TROCO

Mais de um dólar por passagem. É preço de Primeiro Mundo. Só falta agora o resto para ser Primeiro Mundo.

ROMBO

Os pagamentos do Funcriança voltaram a ser repassados às instituições. O grande nó é o passivo. São milhões de reais em impostos federais recolhidos pela prefeitura que não chegaram ao seu destino.

LARGADA

A campanha presidencial chega a Porto Alegre no dia 10 de abril, com a palestra de João Doria na abertura do Fórum da Liberdade. O prefeito de São Paulo pode até desviar do assunto. Mas só pensa nisso. Até porque 2018 é logo ali.

BOLIN

Os tricolores foram os campões do Gre-Nal de Bochas de São Luiz Gonzaga Foto: Jacson Brandão / Prefeitura de São Luiz Gonzaga,Divulgação

Deu Grêmio no Gre-Nal de Bochas de São Luiz Gonzaga. Os três jogos de quartetos foram vencidos pelos tricolores, que levaram a "Taça Ferragem Dalcin". Foi tudo como deveria ser. Festa, integração e churrasco.

ATCHIM

As vacinas tetravirais contra gripe já chegaram às clínicas privadas. Ainda não há filas.

ENTREGA

A Brio tem prestado um ótimo serviço nas áreas que administra no Beira-Rio. São limpas, organizadas, seguras e confortáveis. Justamente por isso, os preços são mais elevados.

Leia também

Confira como garantir passagem a R$ 3,75 por um mês

Colunistas de Zero Hora visitam a Escola Estadual Maria Thereza da Silveira

Inter estuda fazer proposta para administrar 100% do Beira-Rio



ESPAÇOS

A grande diferença da Seleção Brasileira comandada por Tite não é o que o time faz com a bola. É o que faz sem ela.

PINGOS NOS IS

De acordo com a prefeitura de Canoas, as atividades não serão afetadas se a mudança da Secretaria de Cultura para a Casa das Artes Villa Mimosa for aprovada. Dois outros imóveis na região poderão dar conta da programação.

TIMING

A ideia de um psiquiatra gaúcho apresentada na quarta-feira (29/3) no Informe Especial é tão, mas tão boa, que já existe – e também é daqui. Criado por Alexandre Stumpf, o aplicativo Sigamo permite que os usuários compartilhem rotas e acompanhem o deslocamento dos filhos em tempo real. Botão de pânico e cercas virtuais também estão entre as funcionalidades do app, disponível para Android e iOS.

Leia outras colunas de Tulio Milman