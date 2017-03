Cpers confirma que vai pagar pintura de ciclovia pichada durante protesto em Porto Alegre

Zona Sul

O Cpers-Sindicato confirmou na manhã deste sábado que irá pagar os custos da pintura da ciclovia pichada durante protesto em frente ao condomínio onde mora o governador José Ivo Sartori, na sexta-feira. A EPTC realizou os trabalhos na Avenida Wenceslau Escobar, na zona sul de Porto Alegre, nesta manhã.

Um fiscal da EPTC registrou em imagens uma mulher pichando a via exclusiva para ciclistas, com dizeres contra Sartori e contra o presidente Michel Temer. A prefeitura já havia notificado o sindicato na sexta-feira. O valor da repintura não foi confirmado pela EPTC.

O segundo vice-presidente do Cpers, Luiz Veronezi, disse à reportagem nesta manhã de sábado que o sindicato vai arcar com os custos, mas reforçou que a categoria exige contrapartida da EPTC, com a solução de problemas recorrentes na cidade, como os buracos nas vias.

O protesto em frente à residência do governador ocorreu na manhã de sexta-feira. Entre os motivos apontados pelos manifestantes estão o parcelamento do salário dos servidores, o pacote de cortes em discussão na Assembleia Legislativa e a falta de investimentos em educação. A categoria está em greve desde 15 de março.