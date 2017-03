Milhares de pessoas lotam a Rua Padre Chagas no Saint Patrick's Day

Porto Alegre

O Saint Patrick's Day, festa de origem irlandesa celebrada nesta sexta-feira, colore de verde a Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. A noite de clima agradável contribui para que milhares de pessoas circulem pelo tradicional endereço do bairro Moinhos de Vento, aproveitando a música e a cerveja dos bares locais.

O verde representa São Patrício e Leprechaun — duende irlandês que se tornou mascote da festa — e está nas roupas e nos assessórios dos participantes, como os chapéus oferecidos em promoções. Em frente ao pub Mulligan, que encabeçou o projeto ao lado do movimento Tô Na Rua, um palco foi montado e conta com apresentações. O rock europeu e o rock americano dominam as caixas de som dos estabelecimentos.

Leia mais:

Paulo Germano: nada disso é motivo para impedir a ocupação da Padre Chagas

Saiba quais vias estão bloqueadas para o Saint Patrick's Day

Rua fechada para Saint Patrick's Day causa debate no Moinhos de Vento



— Até agora, o público está se comportando melhor do que imaginávamos, está tudo muito controlado, funcionando melhor do que o planejado. Estamos muito felizes com o sucesso do evento — comemora Gabriely Muñoz Rocha, sócia do Mulligan.

Vias do entorno têm bloqueios para realização da festa, e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) controlam cruzamentos da região. A Brigada Militar faz policiamento ostensivo.

Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS