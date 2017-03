Municipários planejam paralisação para a próxima quarta na Capital 

Mobilização

Os servidores municipais de Porto Alegre planejam uma paralisação de 24 horas para a próxima quarta-feira. A categoria realizou assembleia geral neste quinta-feira, no Centro de Eventos do Parque Harmonia, quando decidiu pela adesão à Greve Geral do dia 15 de março, convocada pelas centrais sindicais em todo o país. A manifestação será contra a proposta de reforma da Previdência.

Na mesma assembleia, os professores municipais debateram as mudanças implantadas pela Secretaria da Educação (Smed) na rotina das escolas. Na pauta, a maior contrapartida dos professores é referente à medida que acaba com o dia de compensação.



Segundo a Smed, com a reorganização dos horários os professores teriam 27,8% mais tempo com seus alunos, em vez de deixar a turma com um colega volante uma vez por semana. Os docentes sustentam que além desta medida alterar a rotina das famílias dos profissionais da educação, a proposta não resulta em melhoria na qualidade do ensino aos alunos.