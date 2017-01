Pallets, tijolos e ferro dão o tom a mercado e café orgânico

Arquitetura

Quando decidiram ampliar a venda online para uma loja física, os proprietários do Caminho Orgânico, em São Leopoldo, foram em busca de um endereço que atendesse à necessidade de espaço para venda e um aconchegante recanto de café – agora com serviço ampliado também para almoços.

Presente desde as primeiras visitas a pontos comerciais a serem estudados, o designer de interiores Johnny Thomsen recebeu um briefing desafiador.

– Eles queriam algo absolutamente novo. Por acaso, eu estava voltando de uma viagem a São Francisco e muito impressionado com os projetos de Bakery (padarias) de lá. Foi uma primeira referência – conta.

Para compor com o ferro, porém, Johnny optou pelo efeito brasileiro "Irmãos Campana" e tirou partido do OSB nas prateleiras. Mas outro foco de estudo casou perfeitamente com este projeto, como relembrou:

– Estava em um momento de ler muito sobre o trabalho do arquiteto paraguaio Solano Benitez e a forma como ele usa tijolos. Neste projeto, houve uma recriação dos brises.

As luminárias também fazem parte experimentações: as madeiras do artista plástico Itelvino Jahn, de Montenegro, foram presas no teto por meio de estruturas metálicas ainda no período da obra e os fios das lâmpadas bolas enrolados de forma despojada.

Para os móveis, o designer encantou-se com as cadeiras Prado, com assinatura do Estudio Claro, do Uruguai, na série Di.Se.Ño para a Tok&Stok. Contemporaneidade de contraste bem-vindo aos palletes usados nos sofás com almofadas de couro natural.

Vizinhança disfarçada

A disposição dos tijolos nas divisórias de vidro ajudam a criar uma privacidade ao espaço. Na vitrina, em frente à mesa coletiva com pontos de luz para notebook, foram usadas telas de galinheiro. A base dos sofás é feita de palletes reciclados



Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Ferro e OSB

As estantes do piso ao chão são mimetizadas aos pilares arredondados, como se compusessem o mesmo volume. À esquerda, o biombo com sistema tipo porta-camarão, que recolhe quando é preciso ampliar o acesso aos banheiros



Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação