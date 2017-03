Professores aprovam fim da greve na rede estadual de ensino

Educação

Professores da rede estadual decidiram, por ampla maioria, encerrar a greve que durava 16 dias. A assembleia geral da categoria ocorreu na sexta-feira, na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre. Conforme o Cpers/Sindicato, as aulas serão retomadas na quarta-feira, e os dias de paralisação, recuperados.

A greve, iniciada em 15 de março, tinha como principais reinvindicações o reajuste salarial e o pagamento integral do 13º. Cortes promovidos pelo governo Sartori e as reformas da Previdência e do Ensino Médio, projetos do Planalto, também estavam na pauta da categoria.

Pela manhã, conselheiros do Cpers haviam aprovado 11 propostas de mobilização para os próximos meses.

— Esse conjunto de propostas é importante para fazer o governador e os deputados sentirem nossa indignação diante dos ataques que estamos sofrendo — declarou Enio Mânica, membro da direção do sindicato.

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, em nota, considerou a greve "inoportuna" e afirmou que a comunidade escolar é diretamente afetada pelos dias de paralisação.