A seleção da primeira fase do Gauchão

Os melhores

Três jogadores do Grêmio, dois do Novo Hamburgo (e o técnico Beto Campos), dois do Inter, um do Caxias, um do São José, um do Cruzeiro e um do São Paulo-RG são os integrantes da seleção da primeira fase do Gauchão. O melhor árbitro desta etapa foi Jean Pierre Lima.

Leia mais:

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



