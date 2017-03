Grêmio oficializa a contratação de Bruno Rodrigo

Reposição

O Grêmio confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do zagueiro Bruno Rodrigo, 31 anos. O jogador assinou contrato com o clube gaúcho até o final de 2017, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. O jogador já conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e dois campeonatos brasileiros com as camisas de Santos e Cruzeiro.



Bruno Rodrigo Fenelon Palomo tem 31 anos, 1m86cm e é natural de Andradina, São Paulo. O zagueiro começou sua carreira profissional na Portuguesa, passou pelo Santos e estava no Cruzeiro até o final do ano passado.

Leia mais:

Antes da estreia, Grohe elogia Thyere: "Estamos totalmente tranquilos e seguros com ele"

Grêmio faz pré-inscrição de Bruno Rodrigo e Gata Fernández para Libertadores

Jornalistas mineiros elogiam Bruno Rodrigo e explicam saída do Cruzeiro

Experiência em final de Libertadores e títulos: conheça Bruno Rodrigo



O Grêmio ainda não anunciou a data da apresentação do jogador.

A ficha técnica do novo reforço:

Nome: Bruno Rodrigo Fenelon Palomo

Posição: Zagueiro

Nascimento: 12/04/1985

Naturalidade: Andradina (SP)

Clubes: Portuguesa, Santos e Cruzeiro.

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES