Cassiano é emprestado pelo Inter a clube do Cazaquistão

Longe daqui

O Inter emprestou o atacante Cassiano, de 27 anos, para o Aktobe, do Cazaquistão, por uma temporada, justamente quando se encerra o vínculo do atleta com o colorado. No ano passado, ele esteve emprestado ao Goiás, mas não teve muito espaço.



Cassiano chegou ao Inter em 2012, mas sempre foi emprestado pela diretoria. Com exceção do primeiro ano, quando Fernandão lhe deu chances, teve uma passagem apagada. Santa Cruz, Criciúma, Fortaleza, Esportivo e Glória foram alguns dos destinos do jogador ao longo deste tempo.



Em 2017, o atacante chegou a ser especulado no Brasil-Pel. No entanto, afirmou desconhecer o interesse dos xavantes.