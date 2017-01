Zago mantém Diego ao lado de D'Ale e testa Nico López no Inter

Alternativas

O garoto Diego é, até o momento, a grande novidade da pré-temporada colorada. O atacante de 21 anos vem aparecendo constantemente no time titular nos treinamentos comandados em Viamão pelo técnico Antônio Carlos Zago. Nesta quinta, mais uma vez o jovem foi testado ao lado de D'Alessandro e Seijas na linha ofensiva. A novidade foi a presença do uruguaio Nico López como homem mais avançado do time.



Foi um trabalho tático em campo reduzido. Embora não tenha sido indicado de forma clara pela comissão técnica, o grupo titular do treino aparentemente era formado pela defesa do time de colete verde e pelo ataque da equipe de uniforme preto. Assim, a defesa titular era atacada pelo ataque em tese titular.



A defesa da equipe verde era formada pelo goleiro Danilo Fernandes, o lateral-direiro Ceará, os zagueiros Neris e Ernando e o lateral-esquerdo Uendel. Os volantes, Rodrigo Dourado e Anselmo. Já o setor ofensivo do time de preto composto por Diego, aberto pela direita, D'Alessandro centralizado e Seijas na esquerda. O atacante: Nico López. Depois, Ceará, Neris e Anselmo foram substituídos por Leo Ortiz, Klaus e Charles.

As atividades de Antônio Carlos em Viamão mostram a intenção do treinador em fazer vários testes, dando oportunidades a todos. No entanto, atletas como o zagueiro Ernando, o lateral Uendel, os volantes Anselmo e Rodrigo Dourado, os meias D'Alessandro e Seijas e o atacante Diego já despontam como prováveis titulares para o início da temporada.

A lateral direita é a principal carência. Neste momento, Ceará é o único jogador da posição. Em uma atividade antes do trabalho tático, Zago testou o zagueiro Léo Ortiz e o meia Gustavo Ferrareis na função.

Neste sábado, o Inter fará um jogo-treino em Viamão contra o Inter de Lajes. Serão três tempos de 30min.

As equipes que participaram do trabalho tático:

Time de verde: Danilo Fernandes; Ceará (Léo Ortiz), Neris (Klaus), Ernando e Uendel; Anselmo (Charles), Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis e Andrigo; Roberson e Brenner.

Time de preto: Marcelo Lomba; Leo Ortiz, Paulão, Eduardo e Artur; Fernando Bob e Eduardo Henrique; Diego, D'Alessandro e Seijas; Nico López.