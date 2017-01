Decisão de rescisão com Alex partiu da direção do Inter após rápida reunião

Bastidores

Alex pretendia aposentar-se no Inter. Foi pego de surpresa pela decisão da direção, de que não estava nos planos para a temporada. O meia sabe de sua responsabilidade em relação à queda para Série B e, por conta da sua história no clube, contava em escrever uma nova página de suas conquistas com a camisa colorada: a volta à elite do futebol brasileiro.



A reunião que definiu sobre a rescisão de contrato do camisa 12 aconteceu nesta semana, após o jogador retornar do Paraná, onde passava férias. O encontro foi rápido e "respeitoso", definiu Alex a pessoas próximas. O meia achou respeitosa a atitude do presidente Marcelo Medeiros e do vice de futebol Roberto Melo de comunicarem o desejo do distrato antes do início da temporada, e não em meio a ela. Bem diferente da forma como a antiga direção — comandada por Vitorio Piffero e Carlos Pellegrini — conduziu a renovação até o meio de 2017. Uma negociação demorada, que por pouco não fez com que o meia abrisse negociações com outros clubes. No final, Alex acertou pela metade dos valores que pretendia, inclusive, com redução de salário.

O jogador fará apenas um pronunciamento na sexta-feira ao lado da direção colorada. Não dará entrevistas antes por estar "triste". Ainda assim, não projeta largar o futebol. Entende que pode atuar em alto nível ao menos nesta temporada.



Algumas sondagens ao jogador haviam sido feitas ao longo de 2016. Agora, espera retomar conversas com possíveis clubes interessados.



