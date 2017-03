D'Alessandro volta a ficar fora de treino e mistério vai seguir até o Gre-Nal 

Clima de clássico

Se D'Alessandro jogar o Gre-Nal de sábado, sua escalação não vai passar pelos treinos no CT do Parque Gigante. Assim como nos dois trabalhos anteriores, a última atividade comandada por Antônio Carlos Zago no centro de treinamentos antes do clássico não teve novamente a participação do argentino. A partir desta quinta, a definição da equipe passa a ser fechada em Viamão.

Pelo jeito, o mistério da presença de D'Alessandro vai durar até a divulgação da escalação do Inter, já na Arena. O substituto mais provável é Roberson, mas o treino desta quarta deu pistas de que Valdívia poderá atuar na armação da equipe.



Na última parte da atividade, foi ele quem atuou ao lado de Uendel num dos times montados em trabalho tático. Novidade foi a ausência de Junio em qualquer uma das formações usadas, o que indica William como favorito para jogar na lateral-direita.

Misturando as escalações montadas por Zago, a primeira pista de equipe para o Gre-Nal tem Danilo, William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Dourado, Charles, Uendel e Valdívia; Carlos e Brenner.

Nico López foi destaque no treino e corre por fora por uma vaga no ataque. Nesta quinta, a delegação colorada segue para Viamão logo depois do almoço. Na quinta e na sexta, os treinos fechados vão poder determinar se D'Alessandro estará ou não no clássico da Arena.

