Quem é Juan, meia da base que teve participação direta na vitória do Inter contra o Figueirense

Pratas da Dupla

Guto Ferreira promoveu três nomes da base para o jogo de Figueirense x Inter, válido pela quinta rodada da Série B. Mossoró, Juan e Valdemir começam a ter espaço com o técnico recém-chegado.



Apenas os dois últimos entraram em campo na vitória sobre o time de Santa Catarina na noite desta terça-feira. E foi Juan quem, dos dois, soube aproveitar melhor a sua chance. Aliás, teve participação decisiva na virada colorada no Orlando Scarpelli. Foi dele a condução pela direita, que originou o gol de Diego, em passe de Pottker pela direita:

– Guto falou para eu ter tranquilidade, que eu conseguiria armar, dar o passe. Grupo todo se doou, e não tem como dar errado – disse Juan, que recebeu elogios do treinador colorado com a sua "personalidade".



Tanto Juan quanto Mossoró atuam na meia, posição mais carente do Inter hoje. Juan esteve no Campeonato Gaúcho Sub-20, Copa do Brasil e Brasileiro Sub-20 e Supercopa Gaúcha, todos na temporada passada. Desde 2011 no Inter, ele veio do Trieste Futebol Clube, do Paraná. Com 20 anos, Juan tem como sua principal característica a qualidade dos passe.

– Ele é meia central. Destaco a visão de jogo que ele tem, além de ser muito inteligente e achar bons passes. É o jogador que tem o último passe, joga como um meia-armador – diz Ricardo Colbachini, treinador do sub-23, que comandou ambos na Terceirona Gaúcha nesta temporada.

Vindo do Juventude e com passagem pelo Grêmio, Mossoró pode ser alternativa para lugar de de D'Alessandro. Ainda na base, o jovem de 21 anos recém completados atuou centralizado. Chegou a jogar pelo lado, mas é pelo meio que pode render melhor, segundo um de seus técnicos da base.

– Mossoró é bem dinâmico, chega bem à área e tem uma boa definição. Pode jogar centralizado, mas já alternou na função e, em alguns momentos, jogou na ponta. Ele, inclusive, pode jogar como um segundo volante – destaca Colbachini.

Já Valdemir não é novidade para o torcedor colorado. Já esteve na delegação na partida contra o Paysandu. Chegou a jogar Primeira Liga e Copa do Brasil. Ainda que atuasse de atacante na base, o jogador foi alçado à equipe principal como volante. Com 20 anos, Val tem passagem pela Portuguesa e Goiás. Chegou ao Inter em junho de 2015.

Os três têm contratos em vigor até 2019.

Victor Hugo da Silva Nunes, Mossoró

Meia

5/6/1996, 21 anos

Contrato até 31/12/2019

Começou no Juventude e, em 2013 e 2014, atuou pelo Grêmio. Chegou ao Inter no início de 2016.

Juan Matheus Alano Nascimento

Meia

2/9/1996, 20 anos

Contrato até 30/9/2019

Chegou ao Inter em 2011 do Trieste Futebol Clube, do Paraná.



Valdemir

Atacante, mas tem jogado como volante/meia

12/3/1997, 20 anos

Contrato até 31/3/2019

Chegou ao Inter em junho de 2015



