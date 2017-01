Flamengo só pagará por Conca quando argentino voltar a jogar

Negócio da China

A contratação de Darío Conca pelo Flamengo, confirmada na noite de segunda-feira, terá baixos custos para o clube carioca. O empréstimo de um ano junto ao Shanghai SIPG, da China, não envolve valores na negociação entre as duas equipes. Em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, feita em agosto do ano passado, o meia fará seu tratamento no Rio de Janeiro.

Conca só deve ter condições de jogo a partir de abril. Até lá, o Flamengo não pagará salários para o argentino – que recebe cerca de R$ 40 milhões por ano na China, ou R$ 3,3 milhões de salário. Assim que voltar aos gramados, o meia receberá também R$ 350 mil por mês dos cariocas, segundo informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, da ESPN Brasil.

O contrato de Conca com o Flamengo vai até dezembro. Já o seu vínculo com o Shanghai SIPG se encerra no final de 2018.

*ZHESPORTES