Polícia de Goiás diz que técnico do Atlético-GO foi encontrado e está bem

Parece estar encerrada a saga a respeito do paradeiro de Marcelo Cabo. O técnico do Atlético-GO havia sido dado como desaparecido pelo clube no final da manhã de segunda-feira, foi visto em sua casa ao longo do dia, sumiu novamente e, agora, foi reencontrado. A Polícia Civil de Goiás confirmou que ele foi localizado e passa bem. Mas segue o mistério a respeito do que aconteceu desde domingo, quando ele sumiu da vista de familiares e amigos.

Cabo foi dado como desaparecido nesta segunda, depois de não ter comparecido no treino do Atlético-GO para a pré-temporada. Ele estava sumido desde a madrugada de domingo, quando foi visto nas câmeras de circuito interno do seu prédio deixando a garagem às 3h da madrugada. Ele havia entrado no seu carro, estacionado em frente à portaria do prédio e saído em seguida.

O Atlético-GO – que conquistou a Série B, sob o comando de Cabo, em 2016 – noticiou a situação estranha, e houve preocupação a respeito da situação do técnico. Ele foi visto novamente no seu prédio às 15h48min, ao deixar um táxi, mas sumiu novamente. A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás dará uma entrevista coletiva nesta terça para explicar o caso.

