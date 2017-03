Time de Gabiru, Tupi de Crissiumal troca de técnico na Divisão de Acesso

Novidade

A goleada sofrida para o Esportivo, no final de semana, derrubou o técnico Leco do Tupi, de Crissiumal. Seu time levou 3 a 0, três gols de Zulu, na terceira partida sem vitória da equipe — antes, havia levado 4 a 0 do Lajeadense e empatado em 2 a 2 com o São Luiz. Para seu lugar, a direção escolheu Jair Galvão, que já teve passagens pelo clube.

O Tupi é o time de Adriano Gabiru, que estreou na quarta-feira passada, diante do São Luiz. A equipe ocupa a penúltima posição de sua chave na Divisão de Acesso.

