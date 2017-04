Daniel Serra vence primeira prova da etapa de Goiânia da Stock Car

Mandou bem

O domínio de Daniel Serra nos treinos se confirmou na primeira bateria da etapa de Goiânia da Stock Car, que abre a temporada 2017. O piloto do carro 29 da Eurofarma RC não teve adversários e faturou a vitória, chegando à frente de Thiago Camila (21 – Ipiranga Racing) e Max Wilson (65 – RCM), que completaram o pódio.



A primeira etapa da Stock em 2017 começou tumultuada. Logo após a largada, uma confusão entre Julio Campos (4 – Prati Donaduzzi) e Allam Khodair (18 – Full Time Sports) envolveu diversos pilotos, entre eles Rubens Barrichello (111 – Full Time Sports) e Bia Figueiredo (3 – Full Time Academy).



Quem se deu bem com isso foi Cesar Ramos. O gaúcho, com o carro 30 da estreante Blau Motorsport, conseguiu evitar os carros atravessados na pista e passou ileso. Ganhou diversas posições e, com uma boa estratégia de pit stop, terminou a primeira prova em nono lugar – o que garante a largada na segunda posição na segunda bateria. Tuka Rocha, que completou a prova em décimo, larga em primeiro, ao lado de Ramos na primeira fila.



Vitor Genz (46 – Eisenbahn Racing) acabou envolvido no acidente da primeira volta, mas fez uma prova de recuperação e chegou em 16º. Marcio Campos (31 – Blau Motorsport), que também se complicou na batida múltipla, chegou em 21º.



A segunda bateria começa às 14h10min, com transmissão do SporTV 2.



