Ricardo Zonta surpreende e fatura vitória na segunda bateria em Goiânia

Zonta (no carro 10) ficou com a vitória na segunda bateria Foto: Bruno Alencastro / Agência RBS / Agência RBS

Se a primeira prova confirmou o que se esperava do final de semana, a segunda bateria da etapa de Goiânia da Stock Car foi surpreendente desde o seu início. Bom para Ricardo Zonta, que saiu da 25ª colocação e, com uma estratégia perfeita e muito talento nas ultrapassagens, ficou com a vitória, com o carro 10 da Shell Racing. Ele chegou à frente de Átila Abreu, seu colega de equipe com o carro 51, para receber a bandeirada.



Assim como na primeira prova, a segunda corrida começou com confusão. O gaúcho Cesar Ramos, que largou em segundo após terminar a abertura em nono, tentou ultrapassar o líder Tuka Rocha por fora. Ramos, no entanto, perdeu tração e foi ultrapassado por diversos pilotos. No miolo, acabou tocando em Ricardo Maurício, que levou a pior e rodou. O gaúcho do carro 30 da Blau Motorsport foi punido pelo toque e, depois, abandonou.



Enquanto isso, na frente, Rocha liderou o pelotão pelas primeiras voltas, mas foi superado por Felipe Fraga no sétimo giro. O atual campeão, com o carro 88 da Cimed ProGP, assumiu a ponta e parecia liderar com tranquilidade até que errou, sozinho, o ponto de frenagem ao fazer uma curva e rodou.



Com isso, Átila Abreu assumiu a liderança. O piloto do carro 51 abriu boa vantagem para Cacá Bueno, Thiago Camilo e Max Wilson, que vinham na cola. Até que, de repente, Zonta – que não completou a primeira prova e precisou largar em 25º – apareceu em segundo e fez a ultrapassagem sobre o companheiro de time.



Os dois disputaram, curva a curva, a liderança até o final. Zonta, contudo, conseguiu segurar a ponta para comemorar a vitória. Max Wilson (65 – RCM) completou o pódio, o único a chegar entre os três primeiros nas duas baterias, seguido por Rubens Barrichello (111 – Full Time Sports) e Denis Navarro (5 – Cimed ProGP).



Entre os gaúchos, Vitor Genz fez uma corrida discreta e chegou em 15º com o carro 46 da Eisenbahn. Já Marcio Campos (31 – Blau Motorsport) não completou a prova.



Vencedor da primeira prova, Daniel Serra (29 – Eurofarma RC) fecha o final de semana na frente no campeonato, com 40 pontos. Max Wilson é o segundo colocado, com 39, enquanto Átila Abreu tem 37 pontos. A Stock Car volta às pistas nos dias 22 e 23 de abril. A segunda etapa será disputada no Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.