Plenário do Senado vota hoje indicação de Moraes ao STF: 7 coisas para começar o dia bem informado  

O que você precisa saber

1. Indicação de Moraes ao STF será votado hoje pelo plenário do Senado

Após quase 12 horas de sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 19 votos a sete, a indicação do ministro licenciado da Justiça Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). Apenas a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) se declarou impedida para participar do pleito por ser ré na Operação Lava-Jato, que tramita no STF. A intenção, segundo a petista, era que outros parlamentares investigados também se abstivessem, o que não ocorreu. Agora, o plenário da Casa vai decidir, às 11h desta quarta-feira, em sessão extraordinária, se aprova ou não a ida de Moraes para a Corte. Para passar pelo crivo dos parlamentares, Moraes precisa de 41 votos.



2. Schirmer diz que "quem está se matando são os traficantes". É isso mesmo?

Diante do final de semana mais violento no Rio Grande do Sul desde dezembro de 2014, o secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, concedeu entrevista a Zero Hora na última segunda-feira. Ao analisar a onda crescente de homicídios, que resultou em 40 assassinatos entre sexta-feira e domingo, Schirmer creditou as mortes à disputa por pontos de tráfico de drogas, afirmando que "quem está se matando, infelizmente, são os traficantes, em um percentual elevado". Será que é isso mesmo? Confira análise de ZH.

3. MP diz que delegado preso estava no topo da quadrilha de roubos de carga

Para os promotores envolvidos na investigação que levou às prisões preventivas do delegado Omar Abud e do comissário de polícia aposentado Luis Armindo de Mello Gonçalves, na manhã de terça-feira, o delegado estava no topo da hierarquia de uma quadrilha investigada por roubos de cargas na Região Metropolitana. A função principal deles, enquanto financiadores, era a de garantir recursos para executar os ataques a cargas, que variavam desde produtos alimentícios até medicamentos e pneus.



4. Projeto de socorro financeiro aos Estados deve ter resistências no Congresso

Na segunda tentativa de criar o regime de recuperação fiscal dos Estados, o Planalto admite dificuldades para aprovar o projeto no Congresso no próximo mês, o que poderá atrasar o socorro financeiro aos governadores. Mais uma vez, a principal reclamação dos parlamentares reside nas contrapartidas exigidas pela União, como congelamento de salários e privatizações de bancos e empresas dos setores de energia e saneamento. Sem a aprovação na Câmara e no Senado, o acordo de ajuda federal em negociação entre Piratini e Ministério da Fazenda não sairá do papel.



5. Inter recebe o Oeste pela Copa do Brasil

O Inter recebe, às 21h45min de hoje, o Oeste, no Beira-Rio, em jogo único pela segunda rodada da Copa do Brasil. O Colorado promete entrar ligado desde o começo, já que o empate leva a partida para os pênaltis. ZH Esportes acompanha a partida em tempo real.



6. Grêmio se aproxima de Barrios

O Grêmio está mais próximo de contratar o centroavante Lucas Barrios, do Palmeiras. Na noite passada, o paraguaio deixou a concentração do clube dando sinais de que está em negociações avançadas com o Tricolor. Enquanto isso, o grupo gremista treina hoje à tarde no CT visando o compromisso de sábado contra o Cruzeiro-RS.



7. Tempo deve ficar instável em todo o Rio Grande do Sul

Em dia de tempo instável em todo o Estado, os maiores acumulados devem ser registrados nas cidades que fazem divisa com o Uruguai, onde há risco de temporais. De acordo com a Somar Meteorologia, nas demais regiões, as pancadas devem ser isoladas, mas não se descarta a possibilidade de eventuais quedas de granizo e chuva forte. O calor predomina. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar a 33°C e, em Tores, a 32°C. A sensação de abafamento deve continuar nos próximos dias, mesmo com instabilidade.

*ZERO HORA