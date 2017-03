Clube mineiro acerta a contratação do goleiro Bruno

De volta

Duas semanas após receber habeas corpus da Justiça, Bruno está de volta ao futebol. Na tarde desta sexta-feira, o goleiro acertou um contrato por dois anos com o Boa. O jornal Superesportes informou o acerto, citando o advogado do jogador, Lúcio Adolfo.

– Saímos da reunião agora. Ainda não está assinado (o contrato), porque a minuta acabou de ser feita, mas ele se apresenta ao clube na segunda. O contrato é de 24 meses – confirmou Lúcio Adolfo ao Superesportes.

Segundo o advogado, o goleiro já iniciará os treinamentos com seus novos companheiros no ínicio da próxima semana. O Boa está disputando a segunda divisão do campeonato mineiro.A próxima competição da equipe será a Série B do Brasileirão. Os mineiros estreiam contra o Vila Nova-GO, em Varginha, no dia 13 de maio.

Bruno estava preso desde 2010, acusado de estar envolvido no assassinato de Eliza Samudio. No final de fevereiro, o ex-goleiro de Atlético-MG e do Flamengo teve concedido habeas corpus pelo Superior Tribunal Federal (STF). Na decisão do ministro Marco Aurélio Mello, a continuação da prisão cauteral foi definida como "injustificável" pelo ministro.

