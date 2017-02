Porto Alegre tem esquartejamento e mais três assassinatos em sete horas

Violência

Um esquartejamento e outros três assassinatos a tiros foram registrados em Porto Alegre em um intervalo de sete horas entre a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira.

O último caso foi registrado no bairro Orfanotrófio, pouco depois das 7h. João Carlos da Rosa Batista, 39 anos, foi encontrado com diversos tiros no peito no Acesso 2, nas proximidades da Rua Otávio Souza. Conforme a Brigada Militar, ele era foragido do sistema prisional e tinha vários antecedentes criminais.

Também no início da manhã, na zona norte, um tiroteio que durou ao menos cinco minutos vitimou um homem na Rua Abelino Nicolau de Almeida, na Vila Santa Rosa, bairro Rubem Berta. Os policiais militares afirmam que não sabem se houve confronto ou se todos os disparos foram direcionados. O nome ainda não foi divulgado.

Já no início da madrugada, um homicídio foi registrado no bairro Belém Novo, na Estrada do Lami. Um homem não identificado foi morto a tiros em via pública.

Dos casos da Capital, o mais violento foi na Restinga. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado na Estrada do Barro Vermelho, por volta de 1h. A vítima também não foi identificada.



Violência na Região Metropolitana

Houve ainda três assassinatos na Região Metropolitana nas últimas horas. De acordo com a BM, dois foram em Alvorada, na noite de terça-feira. Uma cabeça humana foi encontrada no bairro Aparecida, e um homem foi morto a tiros no Passo do Feijó.

O outro caso foi em Canoas, no bairro Harmonia. De acordo com o relato de moradores à polícia, o homem morto era usuário de drogas. A identificação não foi confirmada.