Gestão alemã no Salgado Filho, cortes em osquestra e alta na geração de empregos: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Grupo alemão vence leilão e leva aeroporto Salgado Filho por 25 anos

O futuro do aeroporto Salgado Filho começou a ser definido na manhã desta quinta-feira, durante o primeiro leilão de aeroportos do governo Temer. A Fraport fez a melhor proposta pelo terminal gaúcho e será responsável pela gestão por 25 anos. A ampliação da pista em 920 metros, chegando a 3,2 quilômetros de extensão total, será a prioridade do novo controlador. Fundada em 1924, a alemã Fraport começou a operar no Frankfurt Airport. Hoje, além do mais importante aeroporto da Alemanha, a empresa administra outros nove terminais. Na coluna de Marta Sfredo, leia uma análise sobre o leilão: "Por que o Salgado Filho, que era 'patinho feio', virou cisne".

2. RS é o Estado com terceiro melhor saldo em geração de empregos em fevereiro

Pelo segundo mês consecutivo, o Rio Grande do Sul é o Estado com terceiro melhor saldo em geração de empregos no Brasil. Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta quinta-feira, o mercado de trabalho gaúcho teve variação positiva de 10,6 mil vagas com carteira assinada em fevereiro deste ano — 98,2 mil admissões contra 87,6 mil demissões. Os números do Caged também mostraram que o Brasil voltou a ter saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada após 22 meses.

3. Cortes atingem Orquestra da PUCRS: 25 músicos são demitidos pela universidade



Após as férias e o período de recesso de Carnaval, 25 músicos da Orquestra Filarmônica da PUCRS retornaram na última quarta-feira para retomar as atividades. Porém, ao chegar ao Salão de Atos da universidade, perceberam que não havia palco montado. Chamados um a um para uma conversa particular, foram desligados da orquestra.

4. Como será o Saint Patrick's Day em Porto Alegre

A Rua Padre Chagas ficará mais verde nesta sexta-feira. Das 16h às 22h, uma multidão deve ocupar um dos mais nobres endereços da Capital para comemorar o Saint Patrick's Day, festa popular de origem irlandesa, comum em países de língua inglesa. Até o chope bebido pelos visitantes será verde, assim como roupas, cartolas e acessórios.

5. Capa da Playboy, ex-amante de Youssef é indiciada na Lava-Jato

Três anos após receber um telefonema do doleiro Alberto Youssef avisando que havia caído na Operação Lava-Jato, a modelo Taiana de Souza Camargo entrou na mira da maior investigação contra corrupção no País. Ex-amante do doleiro, Taiana foi indiciada pela Polícia Federal na segunda-feira pelo crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

6. Morre Lícia Peres, socióloga, feminista e militante política

Defensora dos direitos das mulheres, a socióloga Lícia Margarida Macedo de Aguiar Peres, morreu nesta quinta-feira, aos 77 anos, em Porto Alegre. Lícia fundou e presidiu o Comitê Feminino pela Anistia no Rio Grande do Sul e foi dirigente da Ação da Mulher Trabalhista (AMT), órgão que congrega as mulheres do PDT. Ela era viúva do jornalista gaúcho Glênio Peres (1933-1988), que foi vice-prefeito de Porto Alegre no governo de Alceu Collares entre 1986 e 1988.

7. VÍDEO: conheça o buraco de rua que exige uma escada para ser explorado

De bueiros sem tampa a rachaduras no asfalto, crateras em Porto Alegre impressionam pela profundidade. Veja na coluna de Paulo Germano: